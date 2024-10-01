グラビア情報誌『sabra』が、10月1日より「電子雑誌」として約15年ぶりに復活する。【画像カット】『sabra』電子書籍で復活！人気グラドルが続々登場“web世代のエンターテインメント情報誌”として2000年に創刊された『sabra』は、2010年に休刊するまで、映画、音楽、ファッション、スポーツ、旅、アイドルグラビアなどさまざまなエンターテインメント情報を提供。特に女性モデルたちの魅力を引き立てる斬新で大胆なグラビア