米フロリダ州のマーティン郡保安官事務所が、ライアン・ウェズリー・ラウス被告が拘束される様子を捉えたボディーカメラ映像を公開した/From Martin County Sheriff's Office/Facebook フロリダ州ウェストパームビーチ（ＣＮＮ）トランプ前米大統領を暗殺しようとしたとして起訴されたライアン・ウェズリー・ラウス被告が９月３０日、大統領選の主要候補者に対する暗殺未遂の罪で無罪を主張した。検察によれば同被告は１カ月以上に