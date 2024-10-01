［北京１日ロイター］ - 中国国営メディアは、中国と米国の商務相が「近く」会談すると伝えた。米国の中国製電気自動車（ＥＶ）規制など、経済・通商分野の重要課題について協議するという。先月北京で２日間にわたって行われた米中の作業部会では、中国側が米国の追加関税、投資制限、ロシア関連の制裁に「重大な」懸念を表明した。米政府は９月下旬、ＥＶ、ＥＶバッテリー、ソーラーパネルなど１８０億ドル相当の中国製品に