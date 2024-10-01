人気ラッパーの呂布カルマ（４１）が１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身の炎上騒ぎに便乗するユーチューバーに対し不快感をあらわにした。カルマは９月２２日にＸで鳥取県の智頭急行恋山形駅の画像を投稿。駅はピンク色に塗装され、智頭急行のキャラクターの「宮本えりお」のイラストが描かれている。カルマはこの駅について「何だこの駅…気持ちわりぃ…」「ただの二次元ロリコン趣味のアニメまで調子こいて世界に誇る