衆院本会議の首相指名選挙で、立憲民主党の野田佳彦氏100票、日本維新の会の馬場伸幸氏45票、共産党の田村智子氏10票、国民民主党の玉木雄一郎氏7票、無所属の吉良州司氏5票、れいわ新選組の山本太郎氏3票だった。