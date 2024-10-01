岸田内閣は１日、約３年間の政権運営に幕を閉じた。災害対応に追われた防災相や、「政治とカネ」の問題で急きょ起用された農相ら閣僚が最後の閣議を終え、任期を振り返った。各省庁の幹部らは退任する大臣への感謝を口にした。能登半島での地震、豪雨への対応で陣頭指揮にあたった松村防災相はこの日午前、最後の閣議後記者会見で、「全身全霊以上の思いで取り組んできた。大事なのは被災者にいかに寄り添うかだ。２回も被災す