■まるで検察が「有罪にしてください」と“懇願”したよう「これは完全犯罪だ」9月12日に開かれた「紀州のドン・ファン殺人事件」初公判の冒頭陳述で、検察側はそういったという。写真＝時事通信フォト初公判に出廷した須藤早貴被告＝2024年9月12日、和歌山地裁［イラスト・松元悠氏］ - 写真＝時事通信フォト辞書を引くと、完全犯罪とは「犯罪の証拠をまったく残さないで行われた犯罪」である。私は高校時代に松本清張の推理小説