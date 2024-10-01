Michael S. Derby[ニューヨーク ３０日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が短期金利を管理する金融調節手段の一つであるリバースレポ・ファシリティーの利用額が３０日に６月下旬以来の高水準となった。四半期末に関連した動きとみられる。ニューヨーク連銀によると、適格参加者からの流入額は４６５６億ドルで、６６４６億ドルだった前四半期末６月２８日以来の高水準。一般的に四半期末には資金流入が急増し、その後