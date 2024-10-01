藤原竜也（42）が主演するフジテレビ系「全領域異常解決室」（9日スタート、毎週水曜午後10時）の完成披露舞台あいさつが1日、都内で行われ、藤原や広瀬アリス（29）らキャスト陣が登壇した。黒岩勉氏が脚本を手がける今作は、最先端科学でも解決できない“不可解な異常事件”に挑む本格ミステリー。藤原は、それらの事件を解決する世界最古と呼ばれる捜査機関「全領域異常解決室」（通称「全決」）の室長代理・興玉雅を演じる。オ