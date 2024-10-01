CS放送「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、2024年11月・12月と2か月連続で、『マーダーミステリーShowcase～５人の証言～』が放送されることが発表された。 プレイヤーが物語の登場人物になりきり、物語の中で起こった事件の犯人を捜す推理ゲーム“マーダーミステリー”、その醍醐味は登場人物になりきって推理を行うこと。なりきることを生業にする