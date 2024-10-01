SNSで知り合った女子高校生を殺害し、レンタカーに遺体を遺棄した罪などに問われている男が初公判で起訴内容を認めました。【映像】当時の事件現場の様子安栖達也被告（29）は2023年10月、女子高校生（当時15歳）の首を絞めて殺害し、栃木県内でレンタカーに遺体を遺棄した罪などに問われています。宇都宮地裁で2024年10月1日開かれた初公判で、安栖被告は起訴内容に間違いがないか問われると、「ありません」と認めました。