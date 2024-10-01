［３０日ロイター］ - バイデン米政権は２０２５年度も１２万５０００人の難民を受け入れる目標を維持する方針であることが、３０日に国務省に提出したメモで分かった。ロイターは先に、バイデン政権が２４年度（９月３０日まで）に難民受け入れプログラムを通じて１０万人を受け入れる見込みだと議員向けの報告をもとに伝えていた。実現すれば３０年ぶりの高水準となる。バイデン大統領はメモに「２５年度中に最大１２万５