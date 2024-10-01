アジア株豪州株は下落、小売売上高上振れで利下げ期待後退1910年以来の記録的暖冬が影響 東京時間13:57現在 香港ハンセン指数 21133.68（休場） 中国上海総合指数 3336.50（休場） 台湾加権指数 22395.05（+170.51+0.77%） 韓国総合株価指数 2593.27（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8194.90（-74.93-0.91%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84419.31（+119.53+0.14%） アジア株はまちまち。