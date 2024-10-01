住友商事や伊藤忠商事、三井物産など商社株が頑強な動きをみせている。著名投資家のウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイ が円建て社債の発行を計画していると１日、伝わった。大手商社株を保有するバークシャーはこれまで、その購入資金を円建て社債の発行によって調達したとみられている。今回の円建て社債の発行により、バークシャーが日本の大手商社株を