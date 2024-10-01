ASTRO（アストロ）のメンバーであり、俳優としても人気を誇るCHA EUN-WOO（チャウヌ）が、9月30日に放送された、トークバラエティ『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演。放送では数々の芸能人も虜にするその美しいビジュアルや、教わったギャグをすぐに取り入れるトークセンスとサービス精神が話題となり、X（旧Twitter）でも「チャウヌ」がトレンド入りした。 【写真】チャウヌ（ASTRO）の王子様の