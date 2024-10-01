名古屋市の河村たかし市長が今月27日に投開票予定の衆議院選挙で、愛知1区から出馬する意向を表明しました。名古屋市河村たかし市長「“総理を狙う男アゲイン”ということで。この（任期の）4年で『（次は）もう出ません』と言ってきたので、約束を守って」名古屋市の河村たかし市長は、けさ取材に応じ、次の衆院選で愛知1区から出馬する意向を表明しました。自身が共同代表を務める政治団体「日本保守党」と、代表を務める地域