俳優の梅沢富美男（73）が10月1日、『梅沢富美男劇団 梅沢富美男 研ナオコ特別公演』合同取材会・ゲネプロ公開に登場した。【写真】カラフル？な梅沢富美男のアップショット梅沢は、親友・研ナオコ（71）と昔話や2人での食事の話など話題を縦横無尽に展開。米大リーグ（MLB）・ドジャースに所属する大谷翔平が54本塁打＆59盗塁を達成したことに話題が移ると、芸能生活が梅沢は59年、研が54年であることを紹介。また梅沢は「