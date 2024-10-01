Image: OpenAI ChatGPTとの会話がもっとスムーズに。ChatGPTで、「高度な音声モード」（Advanced Voice Mode）の提供が始まりました。有料プラン加入者が対象の新しいアップデートです。OpenAIは機能のリリースに合わせて、本機能を使っている動画を投稿。動画内では、おばあちゃんへ到着が遅れることを謝る文章を作成する様子が紹介されています。動画の中で、発話者が途中で指示を変え、文