米大リーグで歴代最多となる４２５６安打を放ったピート・ローズさんが死去した。８３歳だった/Kim Kulish/Corbis Historical/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）米大リーグで歴代最多となる４２５６安打を放ったピート・ローズさんが死去した。８３歳だった。ネバダ州クラーク郡の検視当局が明らかにした。「チャーリー・ハッスル」の愛称で親しまれ、全力プレーで知られたが、野球賭博に関わったとして永久追放処分を受け