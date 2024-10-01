Takaya Yamaguchi［東京１日ロイター］ - 三村淳財務官は１日、為替介入判断に関し「属人的に変わるわけではない」と述べ、神田真人前財務官と同様に、必要に応じて対応する考えを示した。日本経済新聞社の金融専門メディア「ＮＩＫＫＥＩＦｉｎａｎｃｉａｌ」のセミナー収録で語った。為替について三村財務官は「経済のファンダメンタルズを反映して、安定的に推移すること望ましい」と言及。為替の振幅が大きくなれば