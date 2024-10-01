【モデルプレス＝2024/10/01】女優の莉子が主演を務める日本テレビ系火曜プラチナイト「ドラマDEEP」枠『3年C組は不倫してます。』（毎週火曜24時24分〜24時54分）が、1日にスタートする。【写真】莉子＆杢代和人、キス寸前◆莉子主演「3年C組は不倫してます。」本作は“18歳成人”の実施に伴い、親の同意なく結婚できるようになった高校3年生のクラスを舞台に、初恋、妊娠、結婚、そして不倫を描く、前代未聞の学園不倫サスペンス