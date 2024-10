ソフトバンクがOpenAIに5億ドル(約720億円)を出資予定であることが、The Informationによって報じられました。ソフトバンク以外にも複数の企業がOpenAIへの出資を検討しており、一連の出資でOpenAIは65億ドル(約940億円)規模の資金を調達すると目されています。SoftBank to Invest $500 Million in OpenAI - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/softbank-to-invest-500-million-in-openaiSoftBank’s Vision