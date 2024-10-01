◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・ユーリ阿久井―同級７位タナンチャイ・チャルンパック▽ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・岩田翔吉―同級２位ハイロ・ノリエガ（１０月１３日、東京・有明アリーナ）ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）が１日、強化キャンプ先の東京・新宿区の帝拳ジムで、２度目の防衛