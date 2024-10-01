俳優の梅沢富美男、歌手で女優の研ナオコが１日、東京・明治座で「梅沢富美男劇団『梅沢富美男研ナオコ特別公演』」（２日開幕）の取材会＆公開稽古を行った。芝居、歌、舞踊の三本立て。笑って泣けるエンターテインメント。芸者役に初挑戦する研に、梅沢は「これは研ナオコしかできない役なのかなと思いましたね。“美しい人”がやれば、一番いいんですけど。それでは、面白くも何ともないんで」と毒舌。仲が良い２人とあっ