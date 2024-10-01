ゴルフのアジア太平洋アマチュア選手権が3日から4日間、静岡・太平洋クラブ御殿場コースで行われる。優勝者には来年のマスターズ、全英オープンの出場権が付与される。大会の見どころなどを3回に渡り連載する。第2回は会場となる太平洋クラブ御殿場コースについて特集する。アジア太平洋アマを主催するR＆Aとマスターズ委員会は、日本国内数カ所のゴルフ場を下見した上で太平洋クラブ御殿場コースに白羽の矢を立てた。日本ゴ