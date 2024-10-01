Yimou LeeFabian HamacherAnn Wang［高雄（台湾）１日ロイター］ - 大型で非常に強い台風１８号（クラトン）が接近している台湾では、予想される高潮などに備え軍約４万人を動員した。台湾中央気象署によると、台風１８号は２日の午後早い時間に南部の高雄市に上陸し、その後北東に進み東シナ海に抜けると予想されている。高雄市政府は１日を休業・休校日とすることを決定し、住民に自宅待機を呼びかけた。陳其邁市長は対