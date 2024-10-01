ＫＢＯで韓国人初の「４０―４０」を目指していたＫＩＡのキムドヨン（金倒永＝２０）の偉業達成はならなかった。あと２本塁打に迫って臨んだ９月３０日のＮＣとの今季最終戦は４打数１安打。それでも打率３割４分７厘、３８本塁打、１８７安打、１０９打点、４０盗塁とキャリアハイの成績を残し、チームも優勝。大きな飛躍を遂げて韓国のニュースターとなった。試合後は「できなかったけど、楽しかった。残りの瞬間を楽しんだ