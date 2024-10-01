中国・上海のスーパーマーケットで9月30日、男が刃物で切り付け、18人が死傷する事件がありました。男は警察に拘束され「経済的なトラブルを抱え、恨みを晴らそうとした」などと話しているということです。地元の警察当局などによりますと、37歳の林容疑者は9月30日夜、上海市内にある外資系のスーパーマーケット「ウォルマート」で、刃物で次々と切り付け、3人が死亡、15人がケガをしました。林容疑者は、その場で警察に拘束され