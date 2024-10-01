俳優の梅沢富美男（73）が1日、東京・明治座で行われた「梅沢富美男劇団 梅沢富美男 研ナオコ特別公演」の合同取材会に出席した。ドジャースの大谷翔平投手が歴史的記録を残した話題を振られると「大谷選手大好きです」と口をそろえた2人。レギュラーシーズン全日程が終了し、打率・310、54本塁打、130打点、59盗塁で日本選手初のトリプルスリーを達成した「54-59」という大谷の記録には縁を感じているという。「僕が芸能生活5