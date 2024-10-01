台風18号（クラトーン）は急速に発達して猛烈な勢力となりました。 【写真を見る】台風18号の衛星画像／台風17号・18号の進路予想図※10月1日正午発表 気象庁によりますと「大型で猛烈」な台風18号は、きょう（10月1日）正午時点で、南シナ海をゆっくりと西北西に進んでいて、中心気圧が915hPa、中心付近の最大風速は55メートル、最大瞬間風速は75メートルです。 台風18号（クラトーン） 衛星画像で