大手銀行5行は1日から、住宅ローンの変動型金利を引き上げると発表しました。銀行も住宅メーカーも利用者も、「金利のある世界」への対応に追われています。【画像】大手5銀行が変動型住宅ローン金利引き上げ優遇など戦略に違いどこを選ぶか■住宅ローン変動金利0.15％引き上げ神奈川県で住宅を購入予定30代の夫婦「リビング収納がないので、文房具、タオルを全部キッチンに入れている」設計士「このキッチン便利で、ここに