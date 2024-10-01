アニメ「ラブライブ!」の矢澤にこ役などで知られる、声優の徳井青空（そら）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、結婚したことを発表した。桜井日奈子、理想の体手に入れ衣装に変化「隠すんじゃなくて見せる」徳井は「みなさまへ徳井青空よりご報告です！！！」とし、文書を公開。「私事で大変恐縮ではありますが、この度、私、徳井青空は一般の方と結婚しました」と一般男性との結婚を報告した。また「これからも作品やキャ