新潟２歳Ｓ・Ｇ３で２着と好走したコートアリシアン（牝２歳、美浦・伊藤大士厩舎、父サートゥルナーリア）は阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月８日・京都、芝１６００メートル）に直行する。新馬戦を５馬身差で圧勝し、重賞で１番人気に支持された素質馬。まだ牝馬に先着されておらず、Ｇ１でもチャンスは十分にありそうだ。