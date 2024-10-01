米東岸の港湾労働者が1977年以来となるストライキ実施、交渉決裂 米東海岸とメキシコ湾岸の港湾労働者が労使交渉が決裂したため1日からストライキを実施する。東海岸全域の港湾労働者によるストライキは1977年以来。