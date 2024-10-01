ＪＲＡの高田潤騎手（４３）＝栗東・フリー＝と団野大成騎手（２４）＝栗東・斉藤崇＝が１日、滋賀県大津市の児童養護施設「小鳩の家」を訪れ、寄付金を贈呈した。８月２７日に同施設で夏祭り『ミニ縁日』を開催。そこで着用した永島まなみデザインのチャリティーＴシャツの売上金１６万円やＪＲＡピーアールセンター提供のノートやボールペンを藤本邦子施設長に贈呈し、高田は「０９年に始めようと思った時に、１回きりではな