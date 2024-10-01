日本バドミントン協会は1日に都内で会見を開き、来年1月からの新体制を発表した。これまで日本代表のヘッドコーチを務めたパク・ジュボン氏（59）はアドバイザーとしてナショナルチームをサポートする。新ヘッドコーチには現トナミ運輸でヘッドコーチを務める大堀均氏（56）が就任する。大堀氏は2006年から富岡高（福島）バドミントン部の監督を務め、東京オリンピック™、パリオリンピック™と2大会連続でオリンピック