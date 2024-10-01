北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記は1日の中国の「国慶節」（建国記念日）にあわせ、習近平（シーチンピン）国家主席に祝電を送った。朝鮮中央通信が1日、報じた。金氏は祝電で「両国の友好・協力関係が新時代の要求に応じてさらに強化、発展するものと信じている」と記した。金氏はまた、「伝統的な朝中友好を絶えず強固にし、発展させていくのは我が党と政府の一貫した立場だ」と強調した。習氏は9月、北朝鮮の建国7