【第204話】 10月1日 公開 価格：60pt（くらげバンチ） 新潮社は10月1日、早坂啓吾氏によるマンガ「サバエとヤッたら終わる」第204話「みんなでリフティング中に!?」をくらげバンチにて公開した。くらげバンチでの価格は60pt。なお、本話は10月8日に無料公開が行なわれる予定。 「サバエとヤッたら終わる」は同級生に片思い中の大学生の宇治が、片思い相