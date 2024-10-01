ソリトンシステムズは後場急伸。午前１１時４０分ごろ、配当方針の変更を発表した。これまで「２５年１２月期までに配当性向（連結）を４０％」とする目標を掲げてきたが、これを「配当性向（連結）５０％程度、もしくは株主資本配当率（連結）８％程度を目安とする」に見直した。 これに伴い、２４年１２月期の期末配当予想を１３円から３９円に大幅増額した。年間配当額は５２円（前期２４円）となる見通し。これを好感し