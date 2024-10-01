■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4882) ペルセウス 東証グロース (143A) イシン 東証グロース (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム (5616) 雨風太陽 東証グロース (5411) ＪＦＥ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6899) ＡＳＴＩ 東証スタンダード (7201) 日産自 東証プ