オースティン・バトラー、ジョディ・カマー、トム・ハーディが初共演し、ジェフ・ニコルズが監督・脚本を務めた映画『ザ・バイクライダーズ』（11月29日公開）より、オースティンとトムのクールなバディショットなどを収めた場面写真6点が解禁された。【写真】2人だけの時に見せるリラックスした表情に注目の場面写真本作は、米国の写真家ダニー・ライオンが、60年代シカゴに実在したバイク集団”Outlaws Motorcycle Club（ア