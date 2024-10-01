女優の橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）第２話が１日に放送された。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ヒロインの結（橋本環奈）は放課後、ギャルたちにいきなり囲まれた。ボコボコにされるのかと思いきや、博多ギャル連合（ハギャレン）というギャルグループに入るよう勧誘された。聞くと、そのハギャレンは姉の歩（仲里依紗）が初代総代で、ギャルた