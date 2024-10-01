女優・橋本環奈（25）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「おむすび」の公式インスタグラムが1日に更新され、作中に登場する料理について明かした。同アカウントは「『食』が大きなテーマの朝ドラ、おむすびです」とコメントし、橋本や俳優・北村有起哉、松平健らが食事をする朝食シーンの様子や実際に撮影に使用された料理を公開。さらに、「元気が出る朝食から米田家の一日がスタートします。祖母・佳代さんと母・愛