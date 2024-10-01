平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太の3人からなるグループ「Number_i」の初のフルアルバム「No.?」が、Spotifyの世界ランキング「TOP ALBUMS DEBUT GLOBAL」で世界4位にチャートインを果たしました。 【写真を見る】【Number_i】初のフルアルバム Spotifyの世界ランキング「TOP ALBUMS DEBUT GLOBAL」で世界4位にNumber_i は今年4月、アメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」の「88rising Fu