日本バドミントン協会は1日、28年ロサンゼルス五輪を目指す日本代表のヘッドコーチ（HC）に大堀均氏（56）が来年1月に就任すると発表した。来年2月から本格始動する。大堀氏はパリ五輪女子シングルス代表の大堀彩の父。栃木県出身で選手として日体大、トナミ運輸で活躍し、引退後は指導者に転身。06年から福島・富岡高、ふたば未来学園高で監督を務め、男子シングルスの桃田賢斗、混合ダブルスの東野有紗、渡辺勇大らを育てた