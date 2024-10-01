アフリカ中部ルワンダで初めてマールブルグ病の流行が発生し、これまでに発症した２６人のうち１８人が治療を受けており、８人が死亡した/NIAID/BSIP/Universal Images Group/Getty Images（ＣＮＮ）アフリカ中部ルワンダで初めてマールブルグ病の流行が発生し、保健省が対応に当たっている。マールブルグ病はエボラ熱と似た出血性疾患で、エボラ熱と違って治療法やワクチンは存在せず、致死率は８８％に達する。ルワンダ保健省に