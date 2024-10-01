Lefteris Papadimas[アテネ ３０日 ロイター] - ギリシャ財務省は３０日、今年の経済成長予測を２．２％に下方修正したことを明らかにした。下方修正は今年２回目。欧州経済の低迷で投資と輸出に悪影響が出ている。年初時点では２．９％と予測していたが、欧州経済の低迷を理由に４月に２．５％に下方修正していた。政府の諮問機関である財政審議会は「今年の予測は、今年上半期のの欧州経済の低成長、特にドイツなど主要貿易