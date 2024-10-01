NHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜午後8時）に藤原道長の娘・妍子役で出演中の俳優倉沢杏菜（19）が1日、都内の霞テラスで行われた、第78回「赤い羽根共同募金運動」キックオフイベントで募金を呼びかけた。倉沢は、大相撲の元小結高見盛の東関親方（48）とともに応援団として街頭に立った。この日は、若者の居場所作りと食の支援を行うNPO法人AIKURU（アイクル）のメンバーとともに募金活動を行った。同団体は、中学生以上の若者に