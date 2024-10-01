オリジン東秀が展開する弁当･惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」は10月2日10時、「3種の醤仕立て!回鍋肉弁当〜1日に必要な野菜1/2を使用〜」を発売する。【関連記事】ほっともっとで「のり弁」370円、10月7日から「のり弁フェア」開催、シリーズ4品を値引きで最大90円引き、平日5日間限定開催「3種の醤仕立て!回鍋肉弁当〜1日に必要な野菜の1/2使用〜」は、オリジンの本格中華を味わえるメニュー。野菜はキャベツ･長