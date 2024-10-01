【モデルプレス＝2024/10/01】新メンバーを募集しているtimelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」。公式SNSにて1日、候補者への誹謗中傷について注意喚起を促した。【写真】timeleszオーディション通過者36人一覧◆タイプロ、誹謗中傷・虚事実の拡散などへの法的措置対応へ現在Netflixに「episode02」まで配信されており、36人が2次審査を通過し、プロフィール写真などが公開されている。オ